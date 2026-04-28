Jorge Rodríguez a migrantes venezolanos: Vénganse, ya se nota la recuperación económica

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Durante un acto oficial en el estado Sucre, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, lanzó una invitación abierta a la diáspora venezolana para que retorne al país y se sume al proceso de reactivación del aparato productivo nacional.

Ante una concentración de pescadores y trabajadores de la entidad oriental, el parlamentario aseguró que Venezuela ha iniciado una ruta de crecimiento que requiere del esfuerzo de todos sus ciudadanos.

“Dejen de estar en otros países, las venezolanas y los venezolanos, vénganse para Venezuela. Vamos a construir una verdadera prosperidad económica”, expresó el dirigente.

El impacto de las sanciones y la recuperación

Rodríguez reconoció que la nación atraviesa una coyuntura compleja, pero insistió en que las gestiones diplomáticas recientes han permitido vislumbrar señales de mejoría.

En este sentido, planteó una interrogante sobre el potencial de crecimiento del país en un escenario libre de restricciones externas.

“¿Falta mucho por andar? Sí. ¿Es difícil en esta etapa? Sí, es una etapa difícil. Pero si con las pocas licencias que se han soltado, si con las pocas sanciones que se han detenido momentáneamente, ya se nota la recuperación económica, ¿qué pasaría con Venezuela si no hubiera ni una sola de las 1.800 sanciones actualmente vigentes?”, cuestionó.

Un llamado que trasciende ideologías

El representante del Poder Legislativo subrayó que las sanciones afectan a la población de manera generalizada, sin distinguir posturas políticas ni estratos sociales.

“Independientemente de cómo pienses, independientemente de si eres empresario, trabajador, pescador, estudiante u obrero, esa sanción va contra ti”, afirmó Rodríguez, enfatizando la necesidad de ver la problemática económica como un desafío común para todos los sectores del país.

La unión nacional como herramienta estratégica

Para concluir, el diputado instó a la cohesión de todos los sectores, empresarios, obreros y sociedad civil, como la única vía para forzar un cambio en la política exterior de las naciones que mantienen las restricciones y lograr que estas sean eliminadas de forma permanente.

“La unión de todos nosotros va a lograr que se levanten de forma definitiva todas las sanciones”, agregó, señalando que la resiliencia nacional es el motor principal para la normalización económica definitiva del país.