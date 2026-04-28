Venezuela percibe más de $80 por barril de petróleo: esto dice la OPEP

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Un informe de J.P. Morgan revela que el repunte de los precios mundiales del crudo ha generado un "beneficio inesperado" para las finanzas públicas del país.

Los datos sugieren una estabilización económica impulsada por el mercado energético y cambios en las sanciones.

Venezuela ha logrado aprovechar el contexto global para aumentar su flujo de caja:

El país está vendiendo su petróleo con un descuento de unos $18 respecto al Brent, situando el barril venezolano cerca de los $85. Se estima que en marzo los ingresos promediaron $2.500 millones, cifra que se espera igualar al cierre de este mes de abril.

"Datos de la OPEP indican que Venezuela ahora vende sus barriles con un descuento de aproximadamente 18 dólares por barril respecto al Brent, o alrededor de 85 dólares por barril, esto indica que los ingresos brutos por exportaciones de petróleo probablemente promediaron 2500 millones de dólares en marzo y probablemente alcancen una cifra similar en abril".

En marzo se registró un alza del 618%, una cifra persistentemente alta debido a las "fricciones" en el mercado cambiario.

J.P. Morgan prevé una desaceleración de la inflación este mes, gracias a que el Gobierno ha comenzado a recibir mayores ingresos de la cuenta de custodia en EE. UU., permitiendo una mayor oferta de dólares.

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha retomado herramientas clave para frenar el dólar:

Tasa de Intervención: Desde el 1 de abril, se reanudó la subasta de dólares a bancos privados, eliminando la discrecionalidad de los meses anteriores.

Reducción de la brecha: La diferencia entre el dólar oficial y el paralelo bajó del 40% en marzo al 30% en las últimas dos semanas.

Fin de sanciones al BCV: El levantamiento de sanciones ocurrido la semana pasada; facilitará transacciones directas con el sector privado y aumentará la oferta de divisas en la economía real.

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