Aumento de salario mixto para el 01 de mayo: estimaciones de la Fedeunep

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La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) proyecta que el anuncio salarial previsto para el 1 de mayo en Venezuela podría contemplar un incremento de tipo mixto. Esta medida incluiría tanto el salario base como los bonos otorgados por el Ejecutivo nacional.

El planteamiento surge en el contexto de las expectativas generadas en el sector laboral, en torno a posibles decisiones económicas vinculadas al Día del Trabajador. La propuesta forma parte de un conjunto de ideas discutidas por las centrales sindicales del país.

Propuestas sindicales en evaluación

El presidente de Fedeunep, Antonio Suárez, explicó que las organizaciones sindicales han presentado diversas iniciativas sobre el salario mínimo y su estructura.

Dichas propuestas buscan mejorar el ingreso de los trabajadores públicos mediante ajustes integrales. Entre los puntos más relevantes discutidos destacan:

Incremento del salario mínimo

Revisión de bonos de alimentación

Ajustes en bonos vacacionales

Evaluación de aguinaldos

Expectativas ante el anuncio oficial

El dirigente sindical señaló que existe una alta expectativa en torno a las decisiones que pueda anunciar el Ejecutivo el próximo 1 de mayo. Los trabajadores esperan mejoras que impacten directamente en su ingreso total.

Suárez indicó que el objetivo principal es lograr una mejora real del poder adquisitivo, tomando en cuenta no solo el salario base, sino también los beneficios complementarios que forman parte de la remuneración.

Desde Fedeunep se aclaró que las demandas laborales no se limitan al ajuste salarial. El gremio insiste en que aún existen múltiples temas pendientes que requieren atención por parte del Estado.

El gremio también destacó la necesidad de analizar la forma en que se compone actualmente el ingreso de los trabajadores, donde los bonos han ganado un peso importante frente al salario tradicional.

Este debate apunta a lograr un sistema más equilibrado y sostenible, que permita mayor estabilidad económica a largo plazo para los empleados públicos.

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