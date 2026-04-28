Red de apoyo para mascotas en Caracas: sepa a dónde acudir en casos de abandono

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En Caracas, varias organizaciones y grupos de voluntarios mantienen su labor de auxilio para mascotas en situación de calle o abandono.

Estos centros funcionan principalmente gracias a donaciones y al trabajo de personas que buscan dar una segunda oportunidad a perros y gatos que sufrieron maltratos en la vía pública.

Aunque la demanda de ayuda es alta y muchos refugios operan a su máxima capacidad, existen canales específicos para reportar casos, solicitar apoyo o tramitar adopciones responsables.

Instituciones de protección

La Asociación Pro-Defensa de los Animales (Aproa) es una de las organizaciones con mayor trayectoria en la ciudad. Ofrece servicios de consulta y ayuda para casos de abandono. Puedes contactarlos a través de los números 0212-5430144 y 0212-5455632.

También en el sector de La Vega opera la Sociedad Protectora de Animales, disponible en los teléfonos 0212-4721684 y 0212-4722608.

Refugios y fundaciones

Existen grupos dedicados a zonas específicas o tipos de rescate que gestionan hogares temporales. En El Llanito se encuentra S.O.S. Animal, cuyo contacto es 0212-2575734. Por su parte, la Fundación Kikiriwau se especializa en gestionar pensiones y jornadas de salud, y pueden ser ubicados mediante su cuenta de Instagram bajo el mismo nombre.

Otras opciones activas son la Fundación Esperanza Animal y Diario Adopta, ambas con presencia constante en redes sociales para la difusión de casos.

Atención a fauna silvestre

Si el animal rescatado no es una mascota común, sino un ejemplar de la fauna silvestre como un ave, un reptil o un mamífero pequeño, la Fundación Plumas y Colas de Libertad ofrece orientación y rescate llamando al 0414-2440102.

También se puede acudir al Zoológico de Caricuao, que funciona como centro de recepción para especies que deben ser rehabilitadas y devueltas a su hábitat natural.

Denuncias y autoridades

Para casos de maltrato severo o crueldad, la ley venezolana permite acudir directamente a las fiscalías municipales o a las oficinas del Ministerio Público.

También es posible reportar estos hechos ante la policía municipal de cada zona o en las sedes de la Misión Nevado, que cuenta con centros de atención veterinaria integral en diversos puntos del centro de Caracas y ofrece apoyo para animales de la calle.

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