CICPC alerta sobre fraudes en línea: expertos enseñan cómo identificar sitios web peligrosos

El CICPC puso en marcha un programa informativo a través de su emisora radial con el objetivo de alertar a la población sobre el aumento de fraudes en línea en Venezuela.
La iniciativa busca educar a los usuarios sobre los riesgos del entorno digital y cómo proteger sus datos personales y financieros.
Expertos explican nuevas modalidades de estafa
Durante la primera transmisión participaron representantes de las divisiones de delitos financieros e informáticos, quienes explicaron cómo operan actualmente los ciberdelincuentes.
Señalaron que las técnicas de engaño han evolucionado y ahora utilizan herramientas digitales para atraer a las víctimas.Entre los métodos más comunes destacan:
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Creación de páginas web falsas de bancos
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Uso de palabras clave para posicionarse en buscadores
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Suplantación de portales oficiales
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Captura de datos personales y bancarios
Cómo engañan a los usuarios en internet
Los especialistas advirtieron que una de las estrategias más frecuentes consiste en colocar sitios fraudulentos entre los primeros resultados de búsqueda. De esta forma, los usuarios ingresan de forma involuntaria a páginas falsas que simulan ser instituciones financieras reales.
Una vez que la víctima introduce sus datos, los delincuentes pueden acceder a sus cuentas y tomar control de la información bancaria.
Recomendaciones para evitar fraudes
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Verificar siempre la dirección web oficial de los bancos
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Evitar ingresar datos en enlaces desconocidos
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Desconfiar de resultados patrocinados en buscadores
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Revisar la seguridad del sitio antes de navegar
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