CICPC alerta sobre fraudes en línea: expertos enseñan cómo identificar sitios web peligrosos

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El CICPC puso en marcha un programa informativo a través de su emisora radial con el objetivo de alertar a la población sobre el aumento de fraudes en línea en Venezuela.

La iniciativa busca educar a los usuarios sobre los riesgos del entorno digital y cómo proteger sus datos personales y financieros.

Expertos explican nuevas modalidades de estafa

Durante la primera transmisión participaron representantes de las divisiones de delitos financieros e informáticos, quienes explicaron cómo operan actualmente los ciberdelincuentes.

Señalaron que las técnicas de engaño han evolucionado y ahora utilizan herramientas digitales para atraer a las víctimas.Entre los métodos más comunes destacan:

Creación de páginas web falsas de bancos

Uso de palabras clave para posicionarse en buscadores

Suplantación de portales oficiales

Captura de datos personales y bancarios

Cómo engañan a los usuarios en internet

Los especialistas advirtieron que una de las estrategias más frecuentes consiste en colocar sitios fraudulentos entre los primeros resultados de búsqueda. De esta forma, los usuarios ingresan de forma involuntaria a páginas falsas que simulan ser instituciones financieras reales.

Una vez que la víctima introduce sus datos, los delincuentes pueden acceder a sus cuentas y tomar control de la información bancaria.

Recomendaciones para evitar fraudes

Verificar siempre la dirección web oficial de los bancos

Evitar ingresar datos en enlaces desconocidos

Desconfiar de resultados patrocinados en buscadores

Revisar la seguridad del sitio antes de navegar

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