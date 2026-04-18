Delcy Rodríguez revisa con Alberto Galídez planes para Cojedes: estos fueron los temas

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes una reunión de trabajo con el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, para revisar los proyectos estratégicos y la asignación de recursos para la entidad.

En la mesa técnica también participó la ministra para las Finanzas, Anabel Pereira, cuya presencia fue clave para evaluar la viabilidad económica de las propuestas presentadas por el ejecutivo regional.

Durante la reunión, el gobernador Galíndez expuso los pilares fundamentales de su gestión. En tal sentido, los temas prioritarios abordados fueron:

Infraestructura y Vialidad Agrícola: Se revisaron planes para la rehabilitación de vías que conectan las zonas de producción con los centros de distribución, un paso vital para garantizar el flujo de rubros alimenticios.

Servicios Públicos: Evaluación de proyectos para la mejora del suministro de agua, electricidad y aseo urbano en los municipios cojedeños.

Desarrollo Económico: La ministra Pereira analizó junto a los mandatarios los mecanismos de financiamiento que permitan dar continuidad a las obras de infraestructura iniciadas en la entidad.

La reunión destaca por el tono de coordinación entre el Gobierno central y la gobernación de Cojedes, enfocándose en soluciones concretas para la población llanera.