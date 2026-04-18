Caracas

Eventos gratuitos en Caracas para ir en familia durante el fin de semana: 18 y 19 de abril

Por Yasmely Saltos
Viernes, 17 de abril de 2026 a las 11:55 pm
Eventos gratuitos en Caracas para ir en familia durante el fin de semana: 18 y 19 de abril

Si te quedas en casa es porque quieres, porque la agenda para este sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en Caracas, viene cargadisima de cultura, deporte y ciencia, y lo mejor de todo: ¡sin gastar un bolívar!

SÁBADO 18 DE ABRIL

  • Ciencia y Automovilismo:

    • Fórmula KE UCAB: Carrera de exhibición de karts eléctricos diseñados por estudiantes. Una oportunidad única para ver tecnología venezolana en pista.

    • Lugar: Go-Karts La Limonera (vía USB), Baruta.

    • Hora: 10:00 am. (Requiere registro previo en el link de la UCAB).

    • Misterios de la Mecánica Cuántica: Charla en el Museo del Libro Venezolano. De 5:00 pm a 6:00 pm.

  • Cultura y Movimiento:

    • Arquitour Chacao: Recorrido por el origen del pueblo entre cafetales. De 10:00 am a 12:30 pm. Inscríbete vía WhatsApp: 0424-2960992.

    • Día Mundial del Circo: Malabares y alegría en el Parque Los Caobos (10:00 am) y en la Plaza Los Museos (1:00 pm).

    • Guerreras K-Pop: Para los fanáticos del pop coreano, en el Nivel Feria del CC Los Andes a las 11:00 am.

    • Cine bajo las estrellas: Proyección de cortometrajes venezolanos en la terraza del CC Líder a las 7:00 pm.

  • Bienestar y Otros:

    • Wellness Fest: Yoga, pilates y cycling en el Parque Cerro Verde (Todo el día).

    • Exhibición de Bonsái: En el CC Plaza Las Américas II desde las 10:00 am.

    • Concierto July y Naoh: En el CC El Líder, Nivel Plaza Centro a las 4:00 pm.

DOMINGO 19 DE ABRIL

  • Actividad Física:

    • Yoga en la Concha: Clase magistral con Génesis Salcedo en la Concha Acústica de Bello Monte a las 9:00 am.

    • Carrera 10K/5K: Salida desde el Parque Los Caobos a las 7:30 am. Ideal para corredores y caminantes.

    • Aeróbica Fit: Sesiones de baile y entrenamiento en el Centro San Ignacio desde las 10:00 am.

  • Arte y Música:

    • Rosa Caracas Big Band: Especial "Acá Brasil" en la Sala Simón Bolívar (El Sistema) a las 4:00 pm. ¡Imperdible!

    • Inauguración Jacobo Borges: Exposición "Diario en tiempo de Pandemia" en la Galería Freites a las 11:00 am.

    • Danza en la UCV: Espectáculos gratuitos en el campus de la Ciudad Universitaria como parte del mes de la danza.

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