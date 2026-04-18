Eventos gratuitos en Caracas para ir en familia durante el fin de semana: 18 y 19 de abril

Cultura y Movimiento:

Arquitour Chacao: Recorrido por el origen del pueblo entre cafetales. De 10:00 am a 12:30 pm. Inscríbete vía WhatsApp: 0424-2960992.

Día Mundial del Circo: Malabares y alegría en el Parque Los Caobos (10:00 am) y en la Plaza Los Museos (1:00 pm).

Guerreras K-Pop: Para los fanáticos del pop coreano, en el Nivel Feria del CC Los Andes a las 11:00 am.