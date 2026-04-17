Plan Cayapa Eléctrico en Carabobo: Lacava anuncia reparaciones en Planta Centro y pide frenar tomas ilegales

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Ante el incremento de las fallas eléctricas producto de la temporada de calor y la alta demanda energética, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció la puesta en marcha del "Plan Cayapa Eléctrico" a partir de este jueves 16 de abril.

La estrategia busca estabilizar el suministro y reducir los tiempos de respuesta ante averías en los sectores más afectados de la entidad.

Para fortalecer la capacidad operativa, el mandatario regional informó la incorporación de 50 unidades tipo cesta adicionales, las cuales tendrán como prioridad atender los circuitos eléctricos que presentan mayores irregularidades en la Gran Valencia y el resto de los municipios.

Un solo mando operativo

Como medida excepcional para agilizar las reparaciones, Lacava instruyó que todas las direcciones de servicios públicos de las 14 alcaldías de Carabobo, así como las de la Gobernación, queden estrictamente subordinadas a las directrices de Corpoelec.

“Todos los recursos están a disposición del ente energético para buscar y solventar cada avería de forma inmediata”, enfatizó el gobernador durante el anuncio.

Factores críticos y el reto de Planta Centro

El mandatario explicó que la crisis actual responde a una combinación de factores externos y estructurales: el aumento de las temperaturas ha disparado la demanda de consumo en los hogares carabobeños.

Así como una disminución en la generación hidroeléctrica proveniente del sistema nacional ha afectado el flujo hacia el centro-occidente del país y los altos costos en la reparación de una sola máquina en Planta Centro, un mantenimiento que, según Lacava, requiere una inversión que supera los 100 millones de dólares, una cifra difícil de cubrir de manera inmediata ante la actual limitación de recursos.

Llamado a la conciencia ciudadana

Además de denunciar la existencia de tomas ilegales que vulneran la red, el gobernador extendió un llamado urgente a la población para realizar un consumo eficiente de la energía.