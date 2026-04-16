Llegan los primeros repuestos desde EEUU para Termozulia: declaraciones del gobernador

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El gobernador Luis Caldera, en un recorrido de inspección por la Circunvalación 3 junto a la ministra Jacqueline Faría, confirmó que ya están en suelo zuliano los insumos necesarios para estabilizar la generación de energía.

Termozulia

El pasado martes aterrizaron en el estado los primeros repuestos provenientes de EE. UU. específicos para la planta Termozulia.

​“Estamos trabajando en Termozulia. De hecho, llegaron los repuestos desde Estados Unidos, ya llegaron los primeros el día martes. Se está trabajando y nosotros hemos expuesto todo el plan”, aseguró Caldera



Explicó además que, a pesar de la situación explicada a nivel nacional por las autoridades competentes, en el Zulia se mantiene un despliegue permanente para atender a las comunidades de forma directa.

Según el gobernador, ya se están ejecutando las labores de instalación bajo un plan técnico diseñado para recuperar la capacidad de generación.

Esto busca disminuir la dependencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y mitigar las fluctuaciones que tanto afectan al estado.

De acuerdo a las informaciones ofrecidas, en las últimas 24 horas se logró la sustitución de 37 transformadores de distribución.

De igual manera, se resolvieron 198 averías técnicas reportadas por las comunidade.

Ademlás de ello, han instalado 600 lámparas nuevas en 11 comunas estratégicas del estado.

Recuperation del metro de Maracaibo

De igual manera durante las declaraciones, informaron que el siguiente paso es la recuperación total del Metro de Maracaibo para conectar el oeste con el centro de la ciudad de forma eficiente.

“Hay que recordar cómo recibimos el estado Zulia. Nos sentimos satisfechos con lo que hemos hecho, pero falta. Hemos hecho mucho pero más nos falta por hacer. Por eso está nuestra ministra aquí, porque vamos a recuperar también el Metro de Maracaibo”, concluyó.

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