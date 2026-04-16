Corpoelec se pronuncia y explica detalles de la falla eléctrica en el Zulia

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se pronunció este jueves 16 de abril y explicó los detalles de la falla eléctrica que se registra en el estado Zulia.

A través de sus redes sociales, Corpoelec emitió un comunicado y confirmó que el origen del problema se localizó en la Subestación Cuatricentenario, una de las arterias principales de transmisión para el occidente del país.

¿Qué dice Corpoelec?

De acuerdo con Corpoelec, lluvias torrenciales impactaron directamente la infraestructura de la subestación.

Este fenómeno natural provocó una avería en los sistemas de alta tensión, derivando en la pérdida de carga que afectó principalmente a los municipios Maracaibo y San Francisco.

Al respecto, Corpoelec informó que ya se iniciaron las maniobras de recuperación de flujo.

"Informamos a nuestros usuarios y usuarias que, debido a las fuertes precipitaciones registradas en la madrugada de hoy en la ciudad de Maracaibo, se presentó una eventualidad en la Subestación Cuatricentenario, afectando la transmisión de energía en los municipios Maracaibo y San Francisco.Nuestro personal operativo y cuadrillas de transmisión se encuentran desplegados en el sitio realizando las labores de diagnóstico y recuperación de los equipos afectados por la descarga atmosférica. El proceso de restablecimiento del fluido eléctrico se realizará de manera progresiva y escalonada para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la región occidente.Agradecemos la comprensión de la colectividad mientras nuestros trabajadores y trabajadoras culminan las maniobras de recuperación", se lee textualmente en el escrito.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube