¿Ya tienes luz? Estos son los sectores de Maracaibo que recuperaron el servicio tras la falla

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Tras un apagón general que se prolongó por más de cinco horas, los municipios Maracaibo y San Francisco comenzaron a registrar la restitución progresiva del servicio eléctrico este jueves 16 de abril.

La falla, que dejó a oscuras a gran parte de la zona metropolitana del Zulia desde la madrugada, tuvo su origen en una contingencia en la Subestación Cuatricentenario, reportaron medios locales.

La interrupción del servicio se produjo aproximadamente a las 3:30 a.m., en medio de una pertinaz lluvia que azotó a la capital zuliana.

De acuerdo con los reportes preliminares, una fuerte descarga eléctrica afectó los sistemas de transmisión de la subestación Cuatricentenario, provocando la salida inmediata de los circuitos que alimentan a los dos municipios más poblados del estado.

Sectores con luz

Pasadas las 8:30 de la mañana, residentes de diversas zonas comenzaron a reportar al medio local Esconusted la llegada de la energía.

Entre los sectores con servicio recuperado destacan: San Jacinto, 18 de octubre, Altos del Pilar, La Lago y La Paragua.

Por otra parte, hacia la zona Sur y San Francisco se reportan maniobras de carga para estabilizar el fluido en las próximas horas.

Personal técnico y cuadrillas de la estatal Corpoelec se mantienen desplegados para solventar la contingencia.

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