Bolsa de comida con 11 productos más pollo en Bs. 3.800: fecha y ubicación en Miranda

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Los habitantes del municipio Guaicaipuro contarán con una jornada especial de Mercado a Cielo Abierto.

La actividad tiene como objetivo facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios subsidiados para fortalecer el bienestar de las familias mirandinas.

La jornada se llevará a cabo este sábado 18 de abril en el corazón de Los Teques. El punto de atención estará ubicado en la Avenida Bolívar, específicamente frente a la sede del Concejo Municipal. El operativo iniciará a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 3:00 p.m.

Detalles del Combo Alimentario

Los asistentes podrán adquirir un paquete de productos básicos por un precio único de 3.800 Bs. Este combo destaca por incluir proteína animal y una variedad de rubros esenciales en las siguientes cantidades:

Proteína: Pollo (2.3 kg) y Sardinas (2 unidades de 170 gr c/u).

Carbohidratos: Harina (3 kg), Arroz (1 kg), Arvejas (1 kg) y Azúcar (1 kg).

Complementos: Aceite (1 litro), Salsa de tomate (390 gr), Sal (1/2 kg).

Jornada Integral para la Familia

Más allá de la distribución de alimentos, el evento ha sido concebido como un espacio de encuentro comunitario.

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de actividades recreativas gratuitas, entre las que destacan:

Castillos inflables.

Pinta caritas.

Dinámicas y sorpresas para el disfrute de toda la familia.

El Gobierno Nacional busca con este despliegue garantizar que la población pueda abastecerse de alimentos a precios asequibles.