Feria Quiero ser UCeVista: estudiantes tienen más de 50 carreras para formarse

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La Universidad Central de Venezuela (UCV) celebra la tercera edición de su feria, Quiero Ser UCeVista, un espacio para que los futuros bachilleres conozcan la oferta académica que tiene la casa de estudios para ellos.

El objetivo del encuentro es mostrarle a los jóvenes todas las opciones que tienen para ser profesionales del país, teniendo un contacto directo con la facultad a la que aspiran ingresar.

Quiero Ser UCeVista

La profesora Corina Aristimuño, secretaria de la UCV, explicó que el propósito principal de la feria es responder a la demanda de información y orientación de los bachilleres y futuros bachilleres, mostrando la oferta académica de la UCV y sus 11 facultades.

Si bien existe una alta demanda en áreas tradicionales como medicina, odontología, derecho, comunicación social y estudios internacionales, la UCV pone a disposición un abanico de 54 carreras.

Aristimuño destacó la importancia de este acompañamiento en una etapa crítica de la vida, ya que muchos estudiantes desconocen el nombre o el enfoque de carreras que se alinean perfectamente con sus intereses, para que así tengan varias opciones.

¿Cómo es el proceso de admisión en la UCV?

La universidad cuenta con dos opciones para la admisión, la principal es el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu). Este es un proceso obligatorio para todo bachiller.

El ingreso a través de la Opsu mantiene un sistema de democratización basado en porcentajes, 50 % por rendimiento académico, entre 15 % y 30 % por condición socioeconómica, 15 %, 30 % por territorialidad y 5 % por actividades extracurriculares.

Los profesores recalcan que esta opción no trabaja directamente con la UCV.

De tal manera, la casa de estudios cuenta con el Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral (SIMADI), que ya se encuentra activo para el registro y estará disponible por un mes.

Este proceso se centra en el récord académico del estudiante desde 1.º hasta 4.º año de bachillerato. El examen diagnóstico se divide en cuatro áreas del conocimiento (salud, agro y mar, ciencias sociales y tecnología) y consta de 90 preguntas divididas en pensamiento lógico-matemático, habilidades verbales y área en la que aspira ingresar.

El test se caracteriza por presentar preguntas de forma aleatoria, con niveles de complejidad categorizados en bajo, medio y alto.

Asimismo, tienen programas especiales para artistas y deportistas destacados, así tienen la oportunidad de formarse como profesionales y a la vez continúen creciendo en su área de talento.

Los deportistas deben aprobar una evaluación técnica mientras que los artistas deben presentar su credencial que avala talento destacado con trayectoria mayor a 5 años.

La feria permite interactuar directamente con estudiantes y profesores de áreas menos conocidas pero con amplio campo laboral.

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