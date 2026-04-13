Alerta veterinaria: la ola de calor en la capital amenaza la salud de las mascotas

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Ante el incremento sostenido de las temperaturas reportado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) durante este mes de marzo, especialistas en bienestar animal hacen un llamado urgente a la ciudadanía.

Los termómetros marcan picos que superan los 32°C en zonas como el centro y el oeste, lo que eleva el riesgo de que sufran golpes de calor mortales.

La exposición prolongada a los rayos del sol y al asfalto caliente genera daños irreversibles en la piel y los órganos internos de los animales de compañía.

Prevención y recomendaciones

A diferencia de los humanos, los perros y gatos carecen de glándulas sudoríparas en la mayor parte de su cuerpo, por lo que dependen exclusivamente del jadeo y las almohadillas de sus patas para regular su temperatura interna.

La veterinaria Isabel Pereira ubicada en el Centro Comercial propatria, indica que los rayos ultravioleta inciden directamente en las zonas con poco pelaje, como la nariz y las orejas.

Lo que aumenta las probabilidades de desarrollar carcinomas o tumores de piel, especialmente en mascotas de color blanco.

"Recomiendo que hagan la prueba de los cinco segundos, la cual se basa en durar con la palma de la mano en la acera sin sentir que se queman, así sabrá que las patas de su perro no sufrirán", explica.

Los dueños deben sacar a sus mascotas exclusivamente antes de las 7:00 de la mañana o después de las 6:30 de la tarde, cuando la radiación solar es mínima. Además de llevar agua.

Si las mascotas se la pasan en el patio, asegúrese de poner camas o toallas húmedas para brindar frescura.

Si tiene gatos, debe cepillarlos excesivamente para facilitar la transpiración.

"Siempre recomiendo que les den frutas congeladas o les hagan helados con yogurt natural y patilla o cambur, además de refrescarlos, los estimulan y así les pueden enseñar nuevas cosas".

Enfermedades agravadas por el sol

La dermatitis solar es común en perros con mantos claros o pelaje muy corto, manifestándose como un enrojecimiento persistente que luego evoluciona a costras y llagas.

Si no se recibe tratamiento, se desarrolla en carcinomas que requieren operaciones.

En los gatos, la punta de las orejas y la nariz son las zonas más vulnerables; Pereira recomienda el uso de protectores solares específicos para mascotas .

"Los recipientes de comida y bebida se deben lavar todos los días porque generan infecciones bacterianas".

Si su mascota tiene algún problema o ya está viejito, enfrenta un riesgo doble porque su capacidad de termorregulación disminuye, y el esfuerzo por respirar aumenta.

Cabe destacar que quienes más sufren son los perros y gatos de la calle, por lo que puede contribuir colocando recipientes de agua en lugares con sombras.

El cuidado de nuestros compañeros de vida no se trata solo de un tema de comodidad, sino de salud pública y bienestar animal.

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