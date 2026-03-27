¡La manada llega a Caracas! César Millán se presentará en Venezuela por primera vez en Expo-Mascotas 2026

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César Millán, el famoso "Encantador de perros", aterrizará en Caracas el próximo mes de mayo como parte de su gira internacional "La Familia Es Tu Manada Tour 2026". La cita será en el Centro Comercial Cerro Verde, donde el experto en comportamiento canino ofrecerá un encuentro con el público venezolano los días 29, 30 y 31 de mayo.

Un espectáculo en familia

Millán no llegará solo. El mexicoamericano estará acompañado de sus dos hijos, quienes forman parte del show que ha llevado a escenarios de todo el mundo. El evento forma parte de Expo-Mascotas 2026, la feria que reúne a amantes de los animales, expositores y especialistas del sector en la capital venezolana.

La presentación promete ser una experiencia interactiva donde el experto compartirá los principios que lo han convertido en un referente mundial: liderazgo, energía calma y asertiva, y la importancia de entender que "la familia es tu manada", concepto que da nombre a su gira.

Dónde y cuándo

Las presentaciones de César Millán en Caracas se realizarán en el Centro Comercial Cerro Verde, ubicado en la capital, los días 29, 30 y 31 de mayo. El evento está enmarcado dentro de Expo-Mascotas 2026, por lo que los asistentes podrán disfrutar además de otras actividades relacionadas con el mundo de las mascotas.

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