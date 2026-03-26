Hijo de Guillermo Dávila: Vasco Madueño anuncia próximo concierto y enciende las redes con esta sorpresa

Esta semana, el cantante venezolano Vasco Madueño anunció por medio de un video compartido en su perfil de Instagram su próximo concierto de Perú, donde aseguró que interpretará las canciones de su padre, el reconocido cantautor y actor venezolano, Guillermo Dávila.
Durante el video publicado, se aprecia a Madueño tocando la guitarra y cantando uno de los temas más reconocidos de su padre "Me Pongo a Pintarte". Seguidamente, hace una pausa e indica que tras un extenso periodo de peticiones por parte de sus seguidores, decidió pautar un concierto en la ciudad de Lima, Perú, para interpretar las canciones de su padre.
Finalmente, tras años de desarrollar su propio estilo, Vasco asume el reto de homenajear la trayectoria del cantante venezolano Guillermo Dávila, marcando, de esta manera, un nuevo capítulo en su carrera profesional frente al público de Perú.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube