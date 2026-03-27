La obra "La Azotea" regresa al Centro Cultural de Arte Moderno con cuatro funciones

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La obra "La Azotea" volverá a presentarse en el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) con cuatro funciones programadas entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. La pieza, original del español Juan Carlos Martín, aborda temas como las segundas oportunidades, la salud mental y las relaciones humanas desde una perspectiva que combina comedia y romance.

Sinopsis y elenco

La trama se desarrolla en una azotea, donde Ángel (Augusto Nitti) se encuentra con la intención de saltar al vacío. En ese momento aparece Susi (Raquel Yánez), quien parece tener la misma intención. A partir del diálogo entre ambos, los personajes descubren aspectos que los conectan mientras exponen sus conflictos personales.

Raquel Yánez, conocida por sus participaciones en producciones televisivas como "Mi Prima Ciela", "Válgame Dios" y "Dulce Amargo", se incorpora al elenco en esta temporada. Augusto Nitti también ejerce como productor de la obra.

Funciones y localidades

Las presentaciones serán el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril a las 7:00 p.m., y el domingo 5 de abril a las 6:00 p.m. La sala está ubicada en La Castellana, frente a la redoma.

Las entradas tienen un precio de 10 dólares o su equivalente en bolívares. Pueden adquirirse en la taquilla del CCAM o a través del sitio web www.liveri.com.ve.

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