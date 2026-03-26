¡Esposada y fuertemente custodiada! Así fue la dramática aparición de Yailin “La Más Viral” en su primera audiencia

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves las redes sociales fueron eclipsadas por las fotografías de la cantante Yailin “La Más Viral”, esposada y bajo fuerte custodia policial, para asistir a un tribunal en República Dominicana, donde fue arrestada.

Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin “La Más Viral”, fue detenida el pasado martes por la Policía Nacional de la República Dominicana durante un operativo en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, tras incautarle en su vehículo dos armas de fuego: una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La Oficina de Servicios de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este confirmó su solicitud de medida de coerción a la cantante urbana, imputada por presunto porte ilegal de armas de fuego. Luego de varias horas detenida, su primera audiencia se realizó la mañana de este jueves, presidida por la jueza Karen Casado Minyety.

Por ahora se desconocen más detalles de esa ausencia, pero se dice que las autoridades continúan investigando las acusaciones en su contra.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube