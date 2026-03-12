En imágenes: así celebró Yailin La Más Viral el cumpleaños de su hija Cattleya

Suscríbete a nuestros canales

Cattleya Gazmey, la hija de la cantante dominicana Yailin La Más Viral y el rapero puertorriqueño Anuel AA, celebró este miércoles 11 de marzo su tercer cumpleaños en medio de una ola de cariño que inundó las redes sociales de su famosa madre.

Un mensaje que nace del corazón

Yailin utilizó su cuenta de Instagram para compartir un carrusel de imágenes de la pequeña y dedicarle unas palabras que rápidamente se volvieron virales. "Hoy cumple 3 añitos la luz de mi vida. Mi niña hermosa, desde que llegaste llenaste mi mundo de amor, risas y felicidad. Eres mi mayor bendición, mi orgullo y el motivo de mi sonrisa todos los días", escribió la intérprete.

En su mensaje, la artista también expresó sus deseos para el futuro de la pequeña, pidiendo protección y alegría. "Que Dios siempre cuide tus pasos, que tu corazón siga siendo tan dulce y que nunca te falte amor, alegría y sueños por cumplir. ¡Feliz cumpleaños, mi princesa! Mamá siempre estará contigo para abrazarte, cuidarte y amarte con todo mi corazón. My flor la más hermosa", concluyó visiblemente emocionada.

Una celebración de princesa

Las fotografías que acompañan la publicación muestran a Cattleya radiante con varios cambios de vestuario. En una de las imágenes aparece luciendo un elegante vestido negro, montada sobre un enorme pastel blanco decorado con detalles en rosa y perlas. En otra, la pequeña sonríe caracterizada como una bailarina de ballet, derrochando ternura y naturalidad frente a la cámara.

Horas antes, Yailin había compartido en sus historias de Instagram el momento íntimo en que, junto a su hija y frente a un pastel, le cantaban cumpleaños a la pequeña apenas pasada la medianoche.

Una historia de amor y controversias

Cattleya nació en marzo de 2023 en medio de una tormenta mediática, ya que la relación entre Yailin y Anuel AA terminó poco antes de su nacimiento, marcada por conflictos públicos y acusaciones cruzadas. Durante un tiempo, la cantante dominicana señaló que el rapero no había estado presente durante el embarazo ni en los primeros meses de vida de la niña, lo que generó una fuerte conversación en redes sociales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos han compartido públicamente algunos momentos junto a la pequeña, lo que muchos fans interpretan como una señal de que, pese a las diferencias del pasado, mantienen una relación cordial como padres.

Tradición de grandes celebraciones

No es la primera vez que el cumpleaños de Cattleya acapara titulares. Para su primer año, la celebración se realizó en Punta Cana y contó con invitados internacionales, en una fiesta que generó gran atención mediática. En esta ocasión, aunque los detalles de la celebración se mantienen en privado, Yailin había adelantado en la alfombra de Premio Lo Nuestro que preparaba algo especial para la pequeña.

