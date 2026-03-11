Nuevo capítulo en la polémica por el testamento de Julián Figueroa: un movimiento inesperado pone en riesgo la herencia

Suscríbete a nuestros canales

El tema del testamento del fallecido cantante Julián Figueroa volvió a generar atención pública luego de que su madre, la actriz Maribel Guardia, publicara un comunicado en sus redes sociales para aclarar información relacionada con un procedimiento legal vinculado al documento.

A través de su cuenta de Instagram, la artista explicó que sus abogados fueron notificados de una acción judicial realizada en el estado de Guerrero contra la notaría que elaboró el testamento del joven cantante. La actriz subrayó que ni ella ni su equipo forman parte de ese proceso.

Procedimiento realizado en Guerrero

En su mensaje, Maribel Guardia señaló que el procedimiento se llevó a cabo con “total hermetismo” y que únicamente participó la parte actora. Según explicó, esa situación impidió que otras partes relacionadas con el caso pudieran intervenir dentro de ese proceso específico.

La actriz indicó que la información sobre este procedimiento llegó a su equipo legal posteriormente, lo que motivó la publicación del comunicado para aclarar la situación y precisar el alcance de dicha acción judicial.

Un peritaje que cuestiona la firma del notario

Dentro de ese procedimiento, según lo expuesto por la actriz, se habría presentado un peritaje que pone en duda la autenticidad de la firma del notario que validó el testamento de Julián Figueroa.

No obstante, en su publicación Maribel Guardia explicó que este tipo de análisis corresponde a una opinión técnica dentro del ámbito legal. También indicó que, como ocurre en muchos procesos jurídicos, pueden existir otros dictámenes o posturas profesionales que presenten conclusiones diferentes.

El proceso legal que continúa en Morelos

En su comunicado, la actriz también precisó que el procedimiento realizado en Guerrero no corresponde al caso que actualmente se sigue en el estado de Morelos, el cual ha sido mencionado previamente en relación con el testamento del cantante.

De acuerdo con lo señalado por Maribel Guardia, los procesos judiciales que se desarrollan en Morelos continúan su curso dentro de las instancias correspondientes.

Un caso que sigue sumando capítulos

Desde el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo del recordado cantante Joan Sebastian, distintos aspectos relacionados con su herencia han generado atención mediática.

El reciente comunicado de Maribel Guardia agrega un nuevo elemento al caso al mencionar el procedimiento realizado en Guerrero y diferenciarlo del proceso legal que continúa en Morelos. Mientras tanto, el tema del testamento del cantante permanece en el ámbito judicial.

