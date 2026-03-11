Galilea Montijo vuelve a ser tendencia: la polémica por su apariencia y su regreso a redes

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, Galilea Montijo se convirtió en uno de los nombres más comentados en redes sociales, luego de que usuarios señalaran cambios en su apariencia durante una reciente emisión del programa matutino Hoy. Las especulaciones sobre procedimientos estéticos o un maquillaje poco favorecedor se propagaron rápidamente, generando debate y memes que inundaron Instagram, Twitter y TikTok.

Tras varios días de comentarios y teorías, la conductora compartió nuevas fotografías en su cuenta personal de Instagram junto a su pareja, el modelo Isaac Moreno, retomando su presencia en redes de manera estratégica y medida.

La polémica que desató comentarios

Todo comenzó con imágenes captadas durante la transmisión en vivo, donde algunos usuarios aseguraban que la conductora lucía diferente. Los rumores sobre intervenciones estéticas se mezclaron con comentarios sobre maquillaje, iluminación del set y ángulos de cámara.

Los hashtags relacionados con Galilea se volvieron tendencia rápidamente, provocando una avalancha de reacciones.

La respuesta de la conductora

En medio de la controversia, Galilea compartió imágenes junto a Isaac Moreno, la publicación llamó la atención porque los comentarios están limitados, una medida que busca moderar la interacción y protegerla de críticas agresivas.

Aunque no abordó directamente los rumores, su presencia en redes con fotos naturales y sonrientes transmitió un mensaje claro: mantener la autenticidad y priorizar su bienestar frente a la presión digital.

Limitar los comentarios se ha convertido en una estrategia común entre celebridades para proteger su salud emocional y mantener un control sobre cómo interactúan con la audiencia, evitando que los debates sobre su aspecto físico se conviertan en ataques personales.

A pesar de la polémica, su carrera se mantiene firme

Lejos de afectar su trayectoria, la conductora sigue siendo una de las figuras más sólidas de la televisión mexicana, con una carrera que incluye “Hoy” y “La Casa de los Famosos México”. Su capacidad para mantenerse relevante demuestra que su éxito no depende únicamente de la apariencia, sino también de su talento, carisma y conexión con la audiencia.

Galilea Montijo sigue demostrando que, incluso ante las críticas virales, es posible controlar la narrativa de manera estratégica, manteniendo la elegancia y la profesionalidad que la han caracterizado durante años.

