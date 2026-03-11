El legado de Andrés García vuelve a sacudirse: nuevas acusaciones dejan mal parada a su exesposa

Suscríbete a nuestros canales

El nombre del reconocido actor Andrés García vuelve a estar en el centro de la polémica. Nuevas acusaciones relacionadas con su entorno familiar han resurgido, señalando que durante sus últimos años de vida pudo haber sido manipulado mediante medicamentos que provocaban confusión y amnesia temporal.

Estas declaraciones, difundidas por personas cercanas al actor y su hijo Leonardo García, también cuestionan la administración de algunas propiedades y la venta de su famoso castillo, generando dudas sobre el destino del dinero. La polémica pone a su exesposa en el ojo del huracán, sin que hasta ahora haya respuesta oficial de su parte.

Acusaciones sobre presunta manipulación con medicamentos

Según los relatos, en más de una ocasión la exesposa del actor habría administrado medicamentos frente a Andrés García, supuestamente como si fueran "dulces". Se trata de fármacos del tipo benzodiacepinas, que pueden inducir sedación, pérdida de orientación y episodios de amnesia temporal.

Quienes hacen estas denuncias aseguran que el objetivo habría sido mantener al actor en un estado de confusión que facilitara la toma de decisiones sobre sus bienes. Este tipo de sustancias, usadas normalmente para tratar ansiedad o insomnio, pueden afectar la memoria y la percepción de la realidad cuando se administran sin supervisión adecuada.

El misterio del castillo y los pagos que nunca llegaron

Otro foco de atención es la venta del icónico castillo de Andrés García, propiedad que simbolizó su estilo de vida y que ahora es objeto de cuestionamientos. Testimonios indican que Andrés habría entregado la administración de la venta al hijo de su exesposa, pero los pagos nunca llegaron a manos del actor.

Se asegura que varios cheques relacionados con la propiedad estaban emitidos a nombre del hijo de la exesposa, y que tras meses de espera, el dinero nunca fue recibido por García. La situación generó tensiones entre los miembros del círculo cercano al actor y alimentó nuevas acusaciones sobre irregularidades en el manejo de su patrimonio.

Una polémica que no se apaga

El conflicto familiar en torno al legado de Andrés García continúa siendo noticia. Aunque algunos familiares aseguran que no buscan iniciar una disputa por bienes materiales, las acusaciones dejan en evidencia que la administración de su patrimonio sigue generando controversia.

La polémica actual no solo salpica a su exesposa, sino que reabre viejas heridas y mantiene vivo el debate sobre cómo se manejaron los últimos años y bienes del actor.

