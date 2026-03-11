¡Reconocimiento entre grandes talentos! Exboxeador Julio César Chávez recibe homenaje en concierto de Cristian Castro

Suscríbete a nuestros canales

En una noche inolvidable para sus fans, Cristian Castro sorprendió a los asistentes del Auditorio Nacional al pausar su concierto para ofrecer un cálido homenaje en pleno escenario tras darse cuenta de que el legendario exboxeador Julio César Chávez, considerado uno de los más grandes en la historia de México.

Una ovación para “El César de Boxeo”

Mientras el público disfrutaba de la música, Cristian Castro solicitó la atención de los asistentes para dirigir unas palabras especiales. Con una sonrisa y un tono lleno de admiración, pidió una fuerte ovación para Julio César Chávez, quien fue inmediatamente reconocido entre los presentes.

En medio de aplausos estruendosos y vítores, el cantante tomó de las manos al ex campeón mundial, lo acercó al escenario y le besó la mano en señal de respeto y cariño, gesto que fue recibido con entusiasmo por los fans.

“Como todo un antagonista y no un protagonista, en el público hoy se encuentra Julio César Chávez y quiero pedir el mejor de los aplausos a este señor. Qué hermoso, mirarte es lo más lindo, gracias”, expresó Castro.

Un gesto lleno de respeto y admiración

El público reaccionó de inmediato con una ovación de pie que resonó en todo el Auditorio Nacional. Las imágenes del abrazo entre Cristian Castro y Julio César Chávez recorrieron las primeras horas en redes sociales, siendo compartidas por fanáticos y medios, quienes destacaron el respeto que el cantante mostró hacia una figura inmortalizada en la historia del deporte mexicano.

Tras el reconocimiento, ambos compartieron breves palabras frente al público.

El gesto destacó no solo el afecto de Castro por una leyenda del deporte nacional, sino también su habilidad para crear experiencias memorables más allá del repertorio musical. Para muchos asistentes, este momento transformó el concierto en algo más que una noche de canciones: fue un tributo a figuras que han marcado la cultura mexicana.

Tras el concierto, los videos y fotografías del homenaje se viralizaron en plataformas como Instagram, TikTok y Twitter. Fanáticos de ambos personajes compartieron sus impresiones, celebrando la unión entre dos generaciones de ídolos populares.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube