Barbra Streisand recibirá la ‘Palma de Oro honorífica’ en el Festival de Cannes

La actriz y cantante Barbra Streisand será honrada en la próxima edición del Festival de Cannes, al recibir Palma de Oro honorífica por su trayectoria artística en la industria. El galardón será entregado en la 79 edición del gran evento, que se celebrará del 12 al 23 de mayo en esa ciudad de la Costa Azul francesa.

“En estos tiempos difíciles el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia… El cine trasciende fronteras y políticas -añade-, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo”, dijo Streisand, de 83 años.

Otras estrellas de Hollywood que han recibido este importante reconocimiento han sido Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep y Robert de Niro, quienes fueron honrados la edición del año pasado. El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de ‘The Lord of the Rings’ (‘El señor de los anillos’), también recibirá este año la Palma de Oro honorífica.

“Barbra Streisand, una estrella mundial, es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero… es un modelo para todas las mujeres”, sobre todo “porque nunca ha permitido que las dificultades la frenen”, expresó el director del festival Thierry Frémaux en un comunicado.

