Chepa Candela: Con “comunicado oficial” Televen anuncia la contratación de Isnardo Bravo

¡¡¡Feliz ombligo de semana a todos mis consecuentes!!! (Y a los que no lo son también, porque el sol sale para todos)… Aquí me tienen, ¡como siempre!, en este raudo tecleo que diariamente los pone al tanto sobre lo que se mueve, se bate y se sacude en esta “jauría farandulera”, donde los rollos, brollos, bretes, dimes y diretes y “tutto” lo que huele a cotilleo ¡no podrán faltar jaaamáaas!

Televen

Yyy como para echárselos completito desde la “A hasta la Z” para eso me tienen a mi (a la potra, a la caballota, o sea ¡a la más divina!) entro de llenó en materia soplándome el cogote y haciéndole ver a “Raquel y a todo aquel” que soy infalible en materia de “runrunes”, yyy es que tras haberles contado a “tuttos” ustedes que ISNARDO BRAVO estaba haciendo casting en Televen, la Gerencia de Producción y Comunicaciones del canal de la bolita roja, le hicieron honor al apellido del periodista y se pusieron ¡BRAVOS! porque los dejé en la calle, y tuvieron que montarse en los patines para emitir un comunicado “chucuto” en donde informaban oficialmente que “Isnardito” se sumaba a la nómina del “cacareado” canal… Con este brete reafirmo que soy la más dateada del globo terráqueo, y si digo que el burro es albino es porque tengo el agua oxigenada de volumen 30 en mis manos… ¡Así que enhorabuena, Isnardo! ¡A dar el todo por el todo, que mucha falta hace!...

Jorge Roig

Yyy otro brete que les adelanté en columnas anteriores y quedó confirmado esta semana fue la contratación de JORGE ROIG en IVC… Como yo no soy escaparate de nadie (para estar guardando trastes, y mucho menos chismes), solté el yoyo y les informé que el personaje en cuestión iba a zamparse de ¡cabeza, tronco y extremidades! en el recién estrenado programa “La Junta”, y así fue… La gran variante que les traigo para el banquete de hoy es que le están pidiendo al “Jorjito” más picante y sazón, porque, en comparación con el cuadro de animadores que le acompañan “tuttas” las mañanas, al Jorge le falta mucha sustancia; es decir, está desabrido y su narrativa, más allá de levantar al público matutino, les genera bostezos y ganas de seguir durmiendo… Así que ¡ojo pelao! con eso, amigos de IVC… Les recomiendo magnesio, fósforo, hierro, vitamina B12 y un “levanta muertos” para el animador de marras; con ese asopado de mariscos y “tuttos”, los ingredientes que les acabo de “espepitar” pueden estar 100% seguros de que el Jorge se va a activar… ¡Yyy si no pasa!... ¡Que Dios los agarre confesados!...

Jessica Alaimo

Yyy cambiando radicalmente de tema, les cuento que la JESSICA ALAIMO le dio hasta con el tobo al equipo de “La Bomba”, obligándolos a emitir una defensa televisada antes de que el candelero los siguiera acorralando… ¡Pasa, resulta y acontece! que al “traqui traqui” de las mañanas de Televen se le ocurrió la “brillante idea” de cubrir el sepelio del diseñador venezolano Enger Luces (quien falleció a principios de esta semana a consecuencia de un infarto fulminante) haciendo una “cobertura especial” desde la funeraria, donde familiares y cercanos al artista, por razones obvias, no tenían ganas de dar entrevistas… Al parecer, la idea del “cacareado” programa de farándula, arte y aburrimiento (¡diiigooo!) “entretenimiento” era tener una toma “controversial” y bien amarillista, por eso grabaron las entrevistas con la urna de fondo y con los familiares llorando alrededor de ella… ¿La defensa? A según, se trataba de un “homenaje, digno”… El caso es que la “Miss Aragua 2022” y periodista de ¡este país, tu país, mi país! no se contuvo ante semejante escena y les prendió candela a través de las redes sociales, presentando un vídeo en donde ella exponía “tutto” su descontento… ¿Consecuencias? ¡Se prendió la mecha!... Muchos fueron los comentarios a favor y en contra de Jessica; pero lo que sí fue seguro es que, para evitar que los siguieran atacando y cuidarse en salud, los responsables del caso, antes de emitir el micro en el programa matutino del canal de Horizonte, los animadores pusieron su cara número 54 de llanto y tristeza, y le expresaron al público que lo que iban a ver era un material “cuidado”, “autorizado”, “responsable” y hecho desde la buena intención. ¡Jessica… les moviste el piso!… ¡Adiós!...

