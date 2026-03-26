¿Vuelven las hermanas Wilson? La reveladora confesión de Marlon Wayans sobre la secuela

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Después de años de expectativas y rumores con respecto a la posibilidad de una segunda parte de la película "¿Y dónde están las rubias?" vuelve a tomar fuerza y en esta oportunidad con una señal más clara y directa.

En este contexto, el actor, comediante, escritor y productor estadounidense, Marlon Wayans, confirmó que el proyecto cinematográfico podría avanzar después del estreno de la película "Sacary Movie 6" la cual tiene previsto su estreno el próximo 4 de junio, lo que reactivó el interés de los fans.

Es importante destacar que la primera entrega de la película "¿Y dónde están las rubias?" fue lanzada durante el año 2004 y no solo resultó un éxito comercial, sino que, con el paso del tiempo, se convirtió en un referente cultural, con escenas y frases que continúan circulando en la actualidad a través de las redes sociales .

Detalles de "¿Y dónde están las rubias? 2"

Si bien, aunque hasta el momento no han revelado detalles concretos con respecto a la producción o la trama de la secuela, el solo hecho de que el proyecto esté en conversaciones nuevamente, ha sido suficiente para generar expectativa entre los fieles seguidores de la película.

Sin embargo, esta entrega implica el reto no solo de regresar sino de estar a la altura de un legado que creció con el tiempo.

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