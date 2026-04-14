En imágenes: intensas lluvias provocan caídas de árboles en diversas zonas de Baruta

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Las fuertes precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento que han azotado el área metropolitana de Caracas han causado estragos en el municipio Baruta.

Las autoridades locales y equipos de Protección Civil se encuentran desplegados atendiendo múltiples reportes de caída de árboles y sedimentos que mantienen restringido el paso en varias arterias viales.

Sectores con mayores incidentes

Prados del Este: Se reportó la caída de un árbol de gran magnitud que afectó parte del tendido eléctrico y limitó el acceso en las cercanías de la entrada a la urbanización.

Caurimare y El Cafetal: Árboles caídos sobre la vía pública han generado fuerte retraso vehicular desde tempranas horas de la tarde.

La Tahona: Reportes de ramas de gran tamaño obstruyendo parcialmente la vialidad.

Hoyo de la Puerta: Debido a la saturación de los suelos, se han registrado pequeños deslizamientos y caída de vegetación en las zonas más empinadas.

Aunado a eso, el equipo de infraestructura realizó la limpieza y remoción de lodo que se aglomeró en la rejilla de la calle Caripe de El Peñón.

Despliegue de Emergencia

El equipo de Baruta en Atención y cuadrillas de la alcaldía ya se encuentran en los sitios con motosierras y maquinaria pesada para:

Despejar las vías: Priorizando las rutas principales y de acceso a centros de salud. Restablecer el servicio eléctrico: En las zonas donde las ramas afectaron cables de alta tensión (se recomienda precaución con cables sueltos en el piso). Monitoreo de quebradas: Se mantiene vigilancia constante en los caudales que atraviesan el municipio para prevenir desbordamientos.

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