LLuvias

En imágenes: intensas lluvias provocan caídas de árboles en diversas zonas de Baruta

Por Yasmely Saltos
Lunes, 13 de abril de 2026 a las 11:30 pm
En imágenes: intensas lluvias provocan caídas de árboles en diversas zonas de Baruta

 Las fuertes precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento que han azotado el área metropolitana de Caracas han causado estragos en el municipio Baruta.

Las autoridades locales y equipos de Protección Civil se encuentran desplegados atendiendo múltiples reportes de caída de árboles y sedimentos que mantienen restringido el paso en varias arterias viales.

Sectores con mayores incidentes

  • Prados del Este: Se reportó la caída de un árbol de gran magnitud que afectó parte del tendido eléctrico y limitó el acceso en las cercanías de la entrada a la urbanización.

  • Caurimare y El Cafetal: Árboles caídos sobre la vía pública han generado fuerte retraso vehicular desde tempranas horas de la tarde.

                       

  • La Tahona: Reportes de ramas de gran tamaño obstruyendo parcialmente la vialidad.

  • Hoyo de la Puerta: Debido a la saturación de los suelos, se han registrado pequeños deslizamientos y caída de vegetación en las zonas más empinadas.

Aunado a eso, el equipo de infraestructura realizó la limpieza y remoción de lodo que se aglomeró en la rejilla de la calle Caripe de El Peñón.

 Despliegue de Emergencia

El equipo de Baruta en Atención y cuadrillas de la alcaldía ya se encuentran en los sitios con motosierras y maquinaria pesada para:

  1. Despejar las vías: Priorizando las rutas principales y de acceso a centros de salud.

  2. Restablecer el servicio eléctrico: En las zonas donde las ramas afectaron cables de alta tensión (se recomienda precaución con cables sueltos en el piso).

  3. Monitoreo de quebradas: Se mantiene vigilancia constante en los caudales que atraviesan el municipio para prevenir desbordamientos.

 

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América