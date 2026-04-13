Marcha en Caracas este 13 de abril: conozca los pasos restringidos y vías alternas

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El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) organizó diversos puntos de concentración en Caracas para celebrar el Día de la Milicia Bolivariana y el aniversario #24 del rescate de la dignidad nacional.

Se recomienda a la población estar atenta y tomar rutas alternas para evitar embotellamientos.

Las concentraciones partirán desde tres puntos, parque Alí Primera, avenida Libertador y la avenida Nueva Granada, y se encontrarán en las escaleras de El Calvario.

¿Cuál es la ruta para la marcha de este lunes 13 de abril?

Salida 1 Parque Ali Primera, recorrerá 2.5 kilómetros: Parque Alí Primera, Rincón del Taxista, Avenida Sucre, Paguita, Puente República, Escaleras del Calvario.

Salida 2 CANTV: Cantv avenida Libertador, Plaza Morelos, Avenida México, Avenida Universidad, Capitolio, Liceo Fermín Toro.

Salida 3 Inces: Inces avenida Nueva Granada, avenida Fuerzas Armadas, Bomberos de La Hoyada, Mercado de los Techos Rojos, avenida Universidad, Capitolio, Liceo Fermín Toro.

¿Qué vía se puede tomar como alternativa?

La avenida Boyacá, es decir, la Cota Mil, es la opción principal para desplazarse entre el este y el oeste sin pasar por el centro.

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