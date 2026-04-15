Fallece Germán Dam, profesor de la Escuela de Comunicación Social en la UCAB

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Este martes 14 de abril se dio a conocer el fallecimiento del periodista Germán Dam Vargas.

Germán Dam, se desempeñaba como profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Dam fue reportero del diario regional Correo del Caroní durante varios años y luego trabajó como periodista independiente (freelance). Su cobertura se centró en sucesos, minería, conflicto social y derechos humanos de las comunidades indígenas en el sur del país.

Varios periodistas y trabajadores de la prensa han expresado sus condolencias por el fallecimiento de Dam en lo que califican como un hecho “triste e inesperado”.

Cuánto dolor, es una noticia triste e inesperada. Que Dios le dé el descanso eterno. Fuerza y consuelo para su hijo, sus padres y toda su familia 🙏🏼✝️🛐 — María E. Rodríguez (@merodri40) April 14, 2026

Triste por el fallecimiento de Germán Dam, uno de los primeros en darme la bienvenida cuando entré a @CorreodelCaroni. Lugar que me permitió conocer a los mejores periodistas, él entre ellos. Aún tengo uno de tus pases de las tantas elecciones que cubrimos. Buen regalo, gracias. — Franli Serrano (@Fcsp26) April 14, 2026

Germán Dam en el periodismo de sucesos en Venezuela

El comunicador desarrolló su carrera en el estado Bolívar, donde se consolidó como reportero de sucesos.

Su trabajo se caracterizó por el seguimiento a hechos vinculados con operativos de seguridad, denuncias de abusos de poder y dinámicas en zonas mineras del sur del país. En ese contexto, documentó situaciones complejas que, en muchos casos, no contaban con suficiente cobertura en medios nacionales.

Tras su paso por la prensa regional, continuó su labor como periodista independiente, lo que le permitió colaborar con distintos medios digitales como Runrunes o Armando.info.

Su labor lo posicionó como una referencia informativa en el sur de Venezuela a lo largo de su trayectoria.

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