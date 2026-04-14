Lacava explica el problema eléctrico en Carabobo: anuncia medidas para mitigar el impacto

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ofreció un balance detallado sobre la crisis eléctrica que afecta a la entidad, atribuyendo la inestabilidad del sistema a una combinación de factores estructurales, condiciones climatológicas extremas y fallas técnicas en plantas de generación clave situadas en el centro del país.

En su cuenta de Instagram, Lacava explicó que uno de los mayores obstáculos actuales es la inoperatividad de una turbina de gran escala, diseñada y construida por una empresa china, la cual dejó de funcionar hace un tiempo.

El mandatario regional recordó que, tras un viaje a China hace dos años, logró que la empresa fabricante regresara al país para iniciar las labores de reparación.

“Estamos esperando que la turbina pueda entrar en operaciones. El Gobierno está trabajando arduamente en la puesta en marcha de la bendita turbina para poder darle estabilidad de frecuencias al sistema en el centro del país”, señaló el gobernador.

Coyuntura climática y demanda energética

El gobernador subrayó que la situación se ha visto agravada por una "coyuntura generada por el tema climatológico", refiriéndose a un exceso de calor extremo que ha azotado al país recientemente.

Este fenómeno aumenta el consumo eléctrico, tensionando un Sistema Interconectado Nacional que depende mayoritariamente de la generación hidroeléctrica y que requiere del apoyo de la generación termoeléctrica para mantenerse estable.

Reunión con autoridades

Lacava sostuvo un encuentro de alto nivel con todos los alcaldes del estado y con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para poner soluciones sobre la mesa.

“Nosotros hemos identificado 43 circuitos en los 14 municipios que tienen una problemática generada por situaciones que generan vulnerabilidad”, explicó.

Aseguró que cuadrillas de Corpoelec se encuentran trabajando para atender las fallas en tiempo real. Aunque aclaró que el cese de los cortes eléctricos no es una posibilidad inmediata mientras persista la actual falta de generación.

“La administración de carga seguirá siendo una realidad (...) es muy difícil resolver el problema de la generación en medio de esta coyuntura. Por el momento, no lo podemos resolver”, concluyó el mandatario regional.