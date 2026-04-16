Estudiantes de la UCAB anuncian competencia de carros eléctricos en Baruta: conozca cuándo

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Este sábado 18 de abril, el municipio Baruta será el escenario de un evento histórico para los estudiantes de la UCAB, presentarán "ONE", el primer automóvil monoplaza eléctrico (kart eléctrico) diseñado y ensamblado totalmente por universitarios venezolanos, en una competencia de exhibición gratuita y abierta al público.

A partir de las 10:00 am, la Pista de Go-karts La Limonera (Vía Universidad Simón Bolívar, Municipio Baruta), abrirá sus puertas para todo el que desee asistir de manera gratuita, previo al evento debe registrarse en el formulario oficial: https://bit.ly/CarreraMovilidadEléctricaUCAB.

"ONE" vs "ZERO"

La carrera no será solo una vuelta a la pista, sino un desafío técnico entre dos modelos:

"ONE": El prototipo construido por los 7 estudiantes de la electiva «Movilidad Eléctrica» (Ingeniería Industrial e Informática).

"ZERO": El modelo base desarrollado por los profesores, con el que se inauguró el laboratorio en 2025.

Ficha Técnica de los vehículos:

Peso: 72 kg aproximadamente.

Velocidad máxima: 50 km/h.

Autonomía: 60 minutos o 40 kilómetros.

Construcción: Chasis de cromo molibdeno con soldadura tipo TIG y motor eléctrico de tracción por cadena con control digital.

La competencia se dividirá en cuatro fases para certificar el aprendizaje de los alumnos:

Escrutinio Técnico: Inspección de seguridad por un jurado de expertos. Aceleración y Frenado: Tramo de 60 metros en línea recta para medir potencia y capacidad de detención. Maniobrabilidad (Slalom): Recorrido en zigzag de 80 metros para evaluar la agilidad del piloto y el sistema de dirección. Resistencia (Endurance): La prueba definitiva de 40 vueltas al circuito con relevos de pilotos para medir eficiencia energética.

Más allá de la carrera, este evento marca el lanzamiento oficial de la Fórmula KE UCAB, un certamen de monoplazas eléctricos que busca invitar a otras universidades del país para competir y desarrollar tecnología automotriz de vanguardia en Venezuela.

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