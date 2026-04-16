Más de 17 horas continuas de lluvia en Táchira: así se encuentran las vías en la entidad

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El estado Táchira se encuentra en una situación crítica tras registrarse más de 17 horas de lluvias ininterrumpidas durante los últimos días.

La intensidad de las precipitaciones ha obligado a las autoridades a declarar el estado de alerta en los 29 municipios de la entidad, activando de inmediato el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.

La Troncal 5, es la arteria más vigilada, específicamente en el sector Brisas del Paraíso en San Cristóbal, las autoridades mantienen una inspección constante debido a la fragilidad del terreno y la posibilidad de deslizamientos que interrumpan el paso hacia el centro del país.

Crecida de Caudales

Se ha reportado un incremento significativo en el nivel de ríos y quebradas en todo el estado. Protección Civil Táchira ha emitido alertas preventivas en comunidades ribereñas.

Los equipos de rescate y seguridad están desplegados en sectores de alto riesgo geomorfológico para realizar desalojos preventivos si la saturación de los suelos así lo requiere.

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