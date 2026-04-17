Junqueños piden atención: Falla de borde amenaza con dejarlos incomunicados

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En El Junko Country Club necesitan con urgencia la presencia de equipos de Protección Civil y cuadrillas del Ministerio para el Transporte, pues una falla de borde amenaza con dejar aislados a quienes allí viven.

El deterioro de las vías tiene muchos años en este sector. La mitad de la urbanización pertenece al estado La Guaira y la otra al Municipio Libertador, por eso a la hora de las reparaciones empieza el dilema y los junqueños temen quedarse atrapados en el próximo aguacero.

Pese a que aún no ha arrancado formalmente la temporada de lluvias ya los daños son tangibles, pues se han caído árboles, el asfalto ha comenzado a ceder y la falla de borde amenaza con abrir un cráter lunar en la única vía que tienen para entrar y salir de la urbanización.

Años de abandono

La última vez que el gobierno asfaltó dentro de El Junko fue en los años 80. Desde entonces se hizo un bacheo donde pusieron carpeta sobre carpeta a inicios del año 2000, y en estos 25 años sin atención muchas de sus calles se han vuelto a deteriorar por el paso de vehículos y por las lluvias.

Actualmente, la Calle Santa Ana, la calle Gloria y la vía hasta la entrada antigua son las más afectadas por el paso del tiempo, por lo que las troneras, y la falla de borde que comenzó a ceder esta semana son las afectaciones más urgentes por atender.

Los vecinos de la zona hacen imploran a las autoridades a atender esta problemática en las vías, pues en breve se caerá por completo el asfalto