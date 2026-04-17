Traslado y comida: detalles del nuevo plan "Full" de Sitssa para ir a la playa desde Caracas

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El Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa) ofrece nuevas opciones de movilidad para quienes desean disfrutar de la playa durante el próximo mes de mayo.

A través de su cuenta de Instagram, se informó que los viajes programados tienen como destino principal la costa, conectando puntos estratégicos de Caracas con las playas más concurridas.

Los usuarios podrán acceder a diferentes paquetes de viaje que se adaptan a sus necesidades y presupuesto, garantizando un traslado cómodo.

Destino y horarios de salida

La ruta establecida llevará a los pasajeros hacia Playa Los Ángeles, partiendo desde Zona Rental en Caracas. Las salidas están pautadas para el viernes 1 y el sábado 2 de mayo, iniciando el recorrido a las seis y media de la mañana.

Este horario permite a los usuarios aprovechar al máximo la jornada de descanso frente al mar, contando con el servicio de ida y vuelta garantizado por la empresa.

Opciones de viaje y costos

Existen dos modalidades para los interesados en participar en estos traslados:

Plan Básico : $8 (ida y vuelta)

: $8 (ida y vuelta) Plan Full: $22 (ida y vuelta - incluye desayuno y almuerzo)

Servicios adicionales y contacto

Los autobuses utilizados para estos recorridos cuentan con aire acondicionado y asientos confortables para asegurar un trayecto agradable.Los pagos se realizan tomando como base la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Para obtener más detalles sobre la reserva de cupos o aclarar dudas adicionales, las personas pueden comunicarse a través del número telefónico 0426-573-55-19 o consultar las redes sociales oficiales de Sitssa.

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