Aplicación

SENIAT lanza una App móvil: permite trámites rápidos y sencillos

Para ingresar solo se necesita el usuario y la clave que se usa para ingresar al sistema a través de la página oficial

Por Maria Isabel Rangel
Viernes, 17 de abril de 2026 a las 12:05 pm
SENIAT lanza una App móvil: permite trámites rápidos y sencillos
Referencial

Bajo el decreto de la Ley Orgánica para la Simplificación de Trámites Administrativos, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) anunció el lanzamiento de su nueva aplicación móvil.

¿Cómo funciona la nueva app del Seniat?

Seniat Vzla es una aplicación para que el contribuyente consulte y descargue de forma rápida su RIF, visualice el calendario de pagos y la ubicación de dependencias.

Para ingresar solo se necesita el usuario y la clave que se usa para ingresar al sistema a través de la página oficial del Seniat.

"Nuestra misión es darte la mejor atención y mayor calidad de servicio", indican en la publicación difundida a través de Instagram.

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