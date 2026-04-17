Nuevas tarifas para el pasaporte colombiano en EEUU: requisitos y dónde realizar el trámite

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Recientemente se dieron a conocer las nuevas tarifas que los ciudadanos colombianos residenciados en EEUU deberán pagar para tramitar su pasaporte.

A partir del 6 de abril de 2026, ciudades como Chicago y San Francisco, ya aplican estos montos actualizados, que buscan asegurar que todos los ciudadanos tengan sus documentos al día para viajar.

Es importante recordar que, aunque el pago cambió, el sistema para pedir citas sigue siendo gratuito y se realiza únicamente a través de la página oficial de la Cancillería.

Nuevos costos para 2026

El proceso para obtener el documento es totalmente presencial y requiere que los interesados asistan puntualmente a su cita. Existen tres opciones disponibles con sus respectivos precios:

Pasaporte Ordinario : tiene un costo de $86.

: tiene un costo de $86. Pasaporte Ejecutivo : pensado para viajeros frecuentes porque tiene más páginas, cuesta $175.

: pensado para viajeros frecuentes porque tiene más páginas, cuesta $175. Pasaporte de Emergencia: para casos de fuerza mayor y con duración limitada, vale $129.

En ciudades con mucha demanda, como Miami, Nueva York o Houston, el pasaporte suele entregarse en unos 8 días hábiles tras ser aprobado. Si no puedes ir el día acordado, perderás el turno y el dinero pagado, por lo que las autoridades piden mucha responsabilidad para evitar retrasos innecesarios en el proceso.

Requisitos y documentación

Para que no tengas problemas al momento de tu cita, debes llevar los siguientes documentos en buen estado:

Cédula vigente : ya sea la digital o la amarilla con hologramas.

: ya sea la digital o la amarilla con hologramas. Pasaporte anterior : debes entregar la libreta original.

: debes entregar la libreta original. Registro Civil : obligatorio para menores de edad o adultos que sacan su cédula por primera vez.

: obligatorio para menores de edad o adultos que sacan su cédula por primera vez. Formulario en línea: haber llenado tus datos biográficos en la web oficial antes de ir.

Formas de pago y entrega

El pago debe realizarse el mismo día de la cita para que el trámite sea válido. Los consulados aceptan tarjetas de crédito, débito o giros postales (money order) a nombre de la oficina correspondiente.

Una vez que recibas tu libreta, revisa muy bien que tus datos no tengan errores; si notas una falla de impresión, tienes un mes para pedir el cambio gratis.

Recomendaciones importantes

Las autoridades sugieren no comprar tiquetes de viaje hasta tener el pasaporte físico en mano, ya que la llegada del documento depende del transporte internacional.

Por otro lado, para quienes se encuentran en Colombia, se realizarán jornadas especiales en las sedes de Bogotá (Norte y Centro) los sábados 18 y 25 de abril, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

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