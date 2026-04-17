EEUU endurece la revisión de tatuajes para obtener la Green Card: cómo evitar que arruine tu proceso

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En el marco de los exámenes médicos obligatorios para obtener la Green Card en 2026, EEUU mantiene una vigilancia estricta sobre los detalles físicos.

En este sentido, los tatuajes cobraron una relevancia especial. Aunque no está prohibido tener grabados en la piel, los médicos autorizados tienen la instrucción de registrar cualquier marca sospechosa en los formularios oficiales.

Por ello, es fundamental entender cómo se evalúan estos elementos y qué medidas se pueden tomar para evitar que un dibujo personal se convierta en un obstáculo insuperable para vivir en el país.

Claves examen médico

De acuerdo con La Nación, durante la revisión física, el médico designado por el servicio de inmigración debe completar el Formulario I-693. En este documento se anota el historial de salud, las vacunas y también la presencia de tatuajes.

Una vez que el formulario se sella, llega a manos de los oficiales que deciden sobre el caso. Si el trámite se hace desde fuera de EEUU, los resultados se envían directamente al consulado o embajada correspondiente, donde los evaluadores buscan cualquier señal que sugiera que la persona podría participar en actividades ilegales.

¿Por qué un tatuaje puede causar el rechazo?

La ley de inmigración permite negar la entrada a personas si existe una razón para creer que pertenecen a organizaciones criminales. Los oficiales consulares utilizan manuales donde figuran símbolos, números y letras asociados a pandillas famosas.

Si un tatuaje se parece a estos códigos, el oficial puede asumir que el solicitante es miembro de una banda. Ya ocurrieron casos donde personas fueron separadas de sus familias por años debido a una interpretación errónea de un tatuaje que el gobierno vinculó injustamente con grupos peligrosos.

Recomendaciones para los solicitantes

La mayoría de los tatuajes se consideran expresiones personales y no generan inconvenientes. Sin embargo, para evitar confusiones, los expertos sugieren llevar una explicación escrita que detalle el significado de cada diseño, la fecha en que se hizo y quién fue el artista.

Si el tatuaje incluye nombres de familiares o fechas especiales, es muy útil contar con actas de nacimiento o documentos que respalden esa información.

Prevención antes de la entrevista

El riesgo es bajo si el diseño no tiene relación con grupos conocidos, pero la interpretación final queda en manos del oficial. Por esta razón, lo más seguro es buscar asesoría legal antes de asistir a la cita médica si existe alguna duda sobre cómo podría interpretarse un tatuaje.

Es mucho más sencillo aclarar el origen de una marca en la piel al inicio del proceso que intentar revertir un rechazo migratorio una vez que el expediente fue marcado como sospechoso.

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