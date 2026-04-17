Últimos detalles del bono por más de Bs 63 mil que acredita el Sistema Patria este 17 de abril

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En las próximas horas está previsto que, a través del Sistema Patria, se comience a acreditar un bono especial por más de 63 mil bolívares.

Este abono, que se llevará a cabo en el monedero virtual de la plataforma gubernamental, es un complemento del ingreso mínimo integral.

¿Qué se sabe del bono por más de 63 mil bolívares que activará el Sistema Patria?

Según el historial de pagos que realiza el Ejecutivo, la asignación está dirigida al personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: cobrarán 133 dólares indexados o 63.574,00 bolívares al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué mensaje se envía al 3532 para que lleguen los bonos?

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varía mensualmente.

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