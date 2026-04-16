Bonos y montos activos en el Sistema Patria este 16 de abril: quiénes cobran

Este jueves 16 de abril de 2026, el Sistema Patria tiene una serie de bonos y pagos activos en su plataforma digital.
Las asignaciones son parte de los programas sociales y del complemento del ingreso mínimo integral de los trabajadores de la administración pública en Venezuela.
¿Qué bonos y montos activos en el Sistema Patria este 16 de abril?
Actualmente, al menos dos bonificaciones están activas en la plataforma del Sistema Patria.
Quienes reciben los pagos deben estar atentos a la notificación vía mensaje de texto del número 3532 o a través de la aplicación veMonedero para confirmar la acreditación de los fondos.
Entre las bonificaciones que se esperan figuran las siguientes:
- Ingreso Contra la Guerra Económica: para los trabajadores activos de la administración pública y jubilados que cobran cestatickets. En el monedero Patria, los empleados reciben el pago por 71.700 bolívares.
- Beca universitaria correspondiente al mes de abril de 2026, destinada a estudiantes de educación superior. El monto es de 2.660,60 bolívares.
¿Cómo recibir los bonos sin contratiempos?
Para garantizar que el beneficio llegue al monedero digital, la Plataforma Patria recomienda a sus usuarios:
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Mantener la información laboral y de carga familiar al día.
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Responder las encuestas mensuales que aparecen en el portal.
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Evitar tener contraseñas vencidas para que el sistema no bloquee las transferencias automáticas.
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