Plataforma Patria: en las próximas horas inicia pago de bono por Bs 71.000

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Este miércoles 15 de abril, se espera que el Sistema Patria comience el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los trabajadores activos de la administración pública y jubilados que cobran cestatickets.

Monto aproximado a pagar: Bs 71.571 ($150).

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de marzo, debido al reciente incremento anunciado por el Ejecutivo Nacional.

Cronograma de pagos abril 2026

Según las fechas de pagos tradicionales, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica.

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: 15 de abril , cobrarán 150 dólares indexados (aproximadamente 71 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

, cobrarán 150 dólares indexados (aproximadamente 71 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela). Personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: 17 abril , cobrarán 133 dólares indexados (unos 63 mil bolívares a tasa BCV).

, cobrarán 133 dólares indexados (unos 63 mil bolívares a tasa BCV). Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 21 de abril, cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 27 mil bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

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