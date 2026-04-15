¿Flexibilización o levantamiento de sanciones? El nuevo marco de acción para el BCV

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La reciente medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) y tres bancos estatales ha generado diversas opiniones y dudas sobre su aplicación en el sistema financiero nacional.

Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó estas flexibilizaciones, el régimen de sanciones sigue vigente. La decisión habilita una operatividad limitada solo para transacciones esenciales, y mantiene los activos bloqueados y el riesgo de cumplimiento como barreras estructurales.

En tal sentido, el departamento, en su licencia 57, reabrió canales financieros que permitan un flujo de recursos controlado sin ceder en su capacidad de presión sobre Venezuela.

Además, la OFAC aclaró que solo aquellos actores con la capacidad técnica para navegar los estrictos protocolos de cumplimiento podrán ejecutar movimientos financieros en este nuevo escenario, por lo que de momento, no representa una apertura general.

El factor administrativo: ¿Qué falta para reactivar las transacciones?

De acuero el economista Hermes Pérez, exjefe de la Mesa de Cambio del BCV, al Circuito Éxitos, la autorización legal es solo el primer paso; el segundo es la validación de los funcionarios venezolanos ante el sistema financiero internacional.

"No solamente se necesitaría la licencia, que ya la tenemos, es un paso favorable positivo. Además de eso viene un paso posterior, que es que las personas o los funcionarios que deben firmar las operaciones en Venezuela tienen que ser autorizados por las autoridades de Estados Unidos", explicó Pérez. El experto subrayó la importancia del protocolo de "conocimiento del cliente", señaló.

La medida beneficia directamente al Banco Central de Venezuela, al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco del Tesoro. Sin embargo, al ser un acceso condicionado, la reactivación será progresiva.

Pérez considera que este es "el paso correcto para ir flexibilizando" y anticipa que, de resolverse los trámites administrativos, la transferencia de recursos hacia el país debería mejorar, impactando positivamente en el bienestar económico nacional.

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