Sistema Patria: inicia pago por Bs 2.660 este 15 de abril

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El Sistema Patria inició el pago de un bono a un sector específico este 15 de abril. La distribución de estos bonos se llevará a cabo de manera directa y gradual a través del monedero virtual.

Los beneficiarios recibirán la confirmación de su bono mediante un mensaje de texto del número corto 3532 y a través de la aplicación veMonedero.

¿Qué bono están pagando a través de Patria?

La Plataforma Patria ha comenzado la entrega de la Beca Universitaria correspondiente al mes de abril de 2026, destinada a estudiantes de educación superior. El monto de la beca es de 2.660,60 bs.

Para acceder a los estipendios sociales, es necesario seguir estos pasos:

Estar registrado en el Sistema Patria. Tener los datos personales actualizados en el sistema. Mantenerse informado sobre las novedades relacionadas con este bono en la Plataforma Patria. Esperar la notificación del número 3532 o 67373 que confirme que es beneficiario del bono. Ingresar a la página web de Patria y aceptar el subsidio.

Igualmente se espera que el bono de Ingreso Contra la Guerra Económica sea depositado en las próximas horas.

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