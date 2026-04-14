Cronograma de operativos del INTT: jornadas hasta el 22 de abril

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció un despliegue masivo de atención al ciudadano que se mantendrá activo hasta el 22 de abril.

De acuerdo con el reporte en NDP, estas jornadas especiales buscan facilitar la regularización de documentos vehiculares y títulos de propiedad en nueve estados del país.

Cronograma detallado de los operativos

Miércoles 15 de abril

Lara (15/04): Las jornadas se activan en Sarare, Alcaldía de Simón Planas, y en Barquisimeto, C.C. Metrópolis.

Miranda (15/04): Operativo en el Casco Central de Baruta, en la sede del Concejo Municipal.

Jueves 16 y viernes 17 de abril

Táchira (16/04): Nuevo punto en Coloncito, calle 7, al lado de la Policía Estadal.

Lara (16/04): Continúa en el C.C. Metrópolis de Barquisimeto y se suma El Tocuyo, Comuna Dr. Francisco Tamayo.

Yaracuy (16 y 17/04): El equipo estará en el Terminal de Pasajeros de Yaritagua el jueves, y en el de Chivacoa el viernes.

Aragua (16/04): Jornada en Maracay, Sector 1 de la Comuna Caña de Azúcar.

Miranda (17/04): Operativo en Charallave, comunidad Chupulún, bajo la modalidad de Tribunal Móvil.

Cierre del despliegue: Del 18 al 22 de abril

Sucre y Monagas (18/04): Los operativos se trasladan a la Escuela de Tunapuy en Carúpano y a la Plaza Bolívar de El Furrial en Maturín, respectivamente.

Nueva Esparta (22/04): El despliegue finaliza en Santa Ana, en la cancha techada frente a la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia.

El INTT hace un llamado a la colectividad a participar en estas jornadas para mantener su documentación al día.

Para mayor información, los ciudadanos pueden consultar las redes sociales oficiales del ente.

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