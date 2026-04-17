Nueva York entrega protector solar gratis: ¿Dónde y a qué hora conseguirlo este 17 de abril ante la ola de calor?

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Una ola de calor anticipada ha encendido las alarmas de salud pública, llevando a las autoridades y organizaciones locales a actuar rápidamente para proteger a los ciudadanos.

Con el aumento de los niveles de radiación ultravioleta, se ha programado una jornada de entrega gratuita de protector solar para residentes y turistas.

Ubicación exacta y horario de la entrega del protector solar gratis en Nueva York

Si estás en la Gran Manzana y quieres cuidar tu piel sin gastar un centavo, la cita es en el condado de Brooklyn.

Según información del diario El Comercio, el punto de distribución oficial se encuentra en la intersección de North 11th Street y Wythe Avenue, en el animado barrio de Williamsburg.

Esta área, muy concurrida por su cercanía al East River, comenzará a recibir a los asistentes a partir de la 1:00 p.m. Se recomienda llegar temprano, ya que la entrega se hará por orden de llegada y hasta agotar existencias.

¿Por qué es tan importante cuidarse del calor extremo?

Aunque apenas estamos en abril, las temperaturas récord en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han dejado a muchos boquiabiertos.

Expertos en salud, citados por medios como Univision e Infobae, advierten que el sol de primavera puede ser tan perjudicial como el de verano, especialmente porque nuestro cuerpo aún no se ha adaptado al calor extremo.

Pasar mucho tiempo al sol sin protección puede llevar desde quemaduras solares leves hasta golpes de calor. Por eso, la ciudad ha activado su red de centros de enfriamiento en bibliotecas y centros comunitarios para quienes necesiten un respiro del calor agobiante.

Consejos para sobrevivir a la ola de calor en Nueva York

Además de recoger tu protector solar gratis, aquí tienes algunas recomendaciones básicas:

Hidratación constante: Bebe agua incluso si no sientes sed.

Bebe agua incluso si no sientes sed. Vestimenta adecuada: Opta por ropa ligera, de colores claros y no olvides el sombrero.

Opta por ropa ligera, de colores claros y no olvides el sombrero. Evita el sol directo: Busca sombra entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando los rayos UV son más intensos.

Busca sombra entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando los rayos UV son más intensos. Reaplicación: Si consigues el protector solar, recuerda aplicarlo cada dos horas si vas a estar al aire libre.

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