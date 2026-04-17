Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este viernes 17 de Abril

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La logística para la repartición de alimentos en el centro de Florida ha sido confirmada para este 17 de abril de 2026. Los operativos se ejecutarán en horarios escalonados para cubrir las necesidades de los residentes en Port Richey, St. Petersburg y Mulberry.

Distribución en Pasco: Iglesia Gulfview Grace

Indicaciones para conductores: Si maneja desde el norte o sur por la US-19, gire en Ridge Rd hacia el este y luego tome Regency Park Blvd hasta conectar con Hammock Rd. Se solicita a los conductores acudir con la maleta del vehículo totalmente desocupada para agilizar el proceso de carga por parte del personal voluntario.

Indicaciones para usuarios de bus: Puede utilizar la ruta 21 del sistema de transporte local de Pasco (PCPT). La parada más cercana se encuentra en la intersección de Regency Park Blvd y Hammock Rd. Tras bajar de la unidad, deberá caminar aproximadamente 0,3 millas (5 minutos) hasta la entrada de la iglesia. Es necesario llevar un carrito con ruedas o una maleta para transportar los enseres, ya que las cajas pueden ser pesadas.

Distribución en Pinellas: Iglesia Bautista Monte Sion

Hora: 12:00 a 13:30 h.

Patrocinante: Feeding Tampa Bay.

Dirección GPS: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.

Indicaciones para conductores: Desde la I-275 S, tome la salida 22 hacia I-175 E. Gire a la derecha en 9th St S (MLK Jr St S) y luego a la derecha en 11th Ave S para llegar a la 20th St S. Es obligatorio tener el maletero vacío al llegar a la fila de distribución.

Indicaciones para usuarios de bus: Utilice las rutas 4 o 15 del sistema PSTA. El trasbordo principal se realiza en el Grand Central Station si viene desde zonas externas. La parada se ubica en 9th Ave S y 20th St S. El trecho a caminar es de menos de una cuadra. Se recomienda llevar equipaje con ruedas para cargar los productos.

Distribución en Polk: Centro Comunitario Mulberry

Hora: 14:00 a 15:30 h.

Patrocinante: Mulberry Community Service Center y United Way.

Dirección GPS: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860.

Indicaciones para conductores: Manejando por la FL-60 (Canal St), gire hacia el sur en SW 2nd Ave. Si viene desde la US-98, conecte con la FL-60 en dirección oeste. Se reitera el requisito de mantener la maleta del vehículo despejada para recibir los suministros.

Indicaciones para usuarios de bus: La ruta 22X de Citrus Connection ofrece servicio en la zona de Mulberry. Debe bajar en la parada de la FL-60 y caminar hacia el sur por SW 2nd Ave durante unos 4 minutos. Debido al volumen de insumos, se aconseja llevar un carrito manual o maleta con soporte.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se aconseja llegar a los puntos de distribución con al menos 45 minutos de antelación al inicio de cada jornada, ya que los suministros se entregan por orden de llegada hasta agotarse. En los puntos donde se requiere registro previo, tenga a mano una identificación vigente.

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