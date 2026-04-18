Conozca los cierres viales en Chacao por carrera 5k este 19 de abril: horario y rutas alternas

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La Alcaldía de Chacao anunció una restricción temporal en el tránsito vehicular para este domingo 19 de abril de 2026.

La medida responde a la celebración de la carrera 5K "Un Paso Por El Autismo", un evento deportivo y social que recorrerá diversas calles del municipio.

El cierre parcial de las vías comenzará a las 5:30 a.m. El punto de concentración y salida para los participantes será el Altamira Tennis Club, desde donde se desplegará la ruta que afectará principalmente los sectores de La Castellana y Altamira.

Detalles del evento y zonas afectadas

La carrera recorrerá un circuito que involucra las avenidas principales de La Castellana y las transversales de Altamira. Entre las zonas con paso limitado se encuentran las adyacencias a la Plaza Altamira y las calles que conectan con el Country Club.

La restricción será de carácter parcial, lo que significa que el paso se irá habilitando a medida que el último grupo de corredores avance por el trayecto establecido.

Horarios de restricción vial

El operativo de seguridad vial iniciará antes del amanecer para el montaje de la logística. Los conductores no podrán transitar de manera habitual por la ruta de la carrera desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. Una vez finalizada la actividad deportiva y retirado el equipamiento de la vía pública, el cuerpo de tránsito municipal permitirá el flujo regular de vehículos.

Rutas alternas para conductores

Para quienes necesiten desplazarse por el municipio Chacao durante la mañana del domingo, se sugieren las siguientes vías de escape para rodear la zona del evento:

Avenida Francisco de Miranda : se mantiene como la principal opción para cruzar el municipio de este a oeste, aunque se recomienda precaución al pasar cerca de los puntos de cruce en Altamira.

: se mantiene como la principal opción para cruzar el municipio de este a oeste, aunque se recomienda precaución al pasar cerca de los puntos de cruce en Altamira. Autopista Gran Cacique Guaicaipuro : es la mejor alternativa para quienes deseen evitar entrar a las zonas residenciales de Chacao y busquen conectar directamente con otros sectores de la ciudad.

: es la mejor alternativa para quienes deseen evitar entrar a las zonas residenciales de Chacao y busquen conectar directamente con otros sectores de la ciudad. Cota Mil (Avenida Boyacá) : esta vía permite el tránsito fluido en la parte alta, evitando las intersecciones cerradas en La Castellana y Altamira.

: esta vía permite el tránsito fluido en la parte alta, evitando las intersecciones cerradas en La Castellana y Altamira. Avenida Libertador: funciona como una ruta paralela a la Francisco de Miranda para moverse hacia el centro o el este sin pasar por el núcleo de la carrera.

Recomendaciones finales

Las autoridades invitan a los ciudadanos a utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real para verificar el estado del tráfico antes de salir. Asimismo, se pide respeto a las indicaciones de los funcionarios policiales desplegados en los puntos de cierre para mantener el orden y la seguridad de todos los ciudadanos.

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