Alerta en Maracaibo: intensas lluvias causan inundaciones y daños este 25 de abril

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Las fuertes precipitaciones que iniciaron durante la madrugada de este sábado 25 de abril ponen a Maracaibo en estado de alerta máxima.

Según reportes de medios locales, durante más de tres horas continuas, el agua cayó sobre la capital zuliana, provocando el colapso de avenidas principales como la Libertador y el mercado Las Pulgas.

Este fenómeno responde a un sistema de inestabilidad atmosférica detectado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), vinculado a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical.

Debido a ello, el desbordamiento de cañadas y la saturación de los drenajes transformaron las calles en ríos, lo que afectó viviendas.

Sectores más afectados y daños en hogares

En el Sector Los Claveles y el Barrio La Pastora, los vecinos informan que el agua entró a las casas, dañando muebles y enseres.

La situación se repite en el Barrio Cerros de Marín, donde la crecida de la cañada El Ahogao tiene a las familias en alerta máxima ante un posible colapso de los drenajes.

Otros puntos como Cañada Honda, Los Robles y el sector Arismendi también reportan fuertes corrientes que arrastran basura y escombros, lo que complica aún más el flujo del agua. En la parroquia Chiquinquirá, los bomberos tuvieron que intervenir para revisar vehículos sumergidos, mientras que en sectores como La Ciega y La Rotaria, el nivel del agua alcanzó los 50 centímetros de altura dentro de las viviendas.

Impacto en la salud y los servicios públicos

Las lluvias no solo golpearon los hogares, sino también la infraestructura de salud. Los hospitales Chiquinquirá y el Universitario de Maracaibo sufrieron anegaciones en sus instalaciones, el pasado 21 de abril, lo que dificulta la atención médica en medio de la emergencia.

Asimismo, se reportaron fallas constantes en el sistema eléctrico en gran parte de la ciudad, sumado a la caída de árboles y semáforos en las avenidas principales.

De acuerdo con los registros locales, en una sola noche cayeron 62 litros de agua por metro cuadrado, una cifra que supera el promedio esperado para todo el mes de abril.

Esta intensidad provocó que el municipio San Francisco, la Costa Oriental del Lago y el eje de Perijá también sufran las consecuencias del temporal con inundaciones similares.

Reporte de las autoridades y pronóstico

Las cuadrillas municipales y equipos de Protección Civil, trabajan en la limpieza de sedimentos para permitir que el nivel baje lo más rápido posible una vez que cese la lluvia.

Para las próximas horas, se recomienda a la población evitar cruzar calles inundadas o acercarse a los bordes de las cañadas. Los pronósticos indican que las nubes cargadas de agua seguirán presentes en el occidente del país, por lo que se pide a quienes viven en zonas bajas extremar las precauciones y mantenerse informados.

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