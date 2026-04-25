Salud: ambulatorio de El Hatillo con nuevos servicios

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Cuatro nuevas áreas médicas fueron habilitadas en el ambulatorio Jesús Reggeti de El Hatillo, en la Gran Caracas.

Durante un balance del primer trimestre del 2026, el alcalde de la entidad, Fernando Melena, manifestó que los cuatro neuvos espacios se suman al sistema de salud de El Hatillo, el cual comprende 15 áreas médficas, las cuales, según el regente municipal, se encuentran completamente operativas.

Melena recalcó que este año se logró la apertura de los servicios de "Traumatología, Medicina General, Patologia Bucal, y Medicina Ocupacional, los cuales son gratuitos y se puede acceder a ellos llamando al 0414-2441854, para agendar una cita", manifestó Melena.

Estas nuevas áreas se suman a las ya existentes como Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Odontología, Medicina Interna, Ginecología, Obstetricia, Odontología, Medicina Interna, Cardiología, Psiquiatría, Mastología, Optometría, Nutrición e Urología, las cuales trabajan practicamente todos los días de la semana.

Vale destacar que además del servicio del ambulatorio, la alcaldía desplega su plan de Salud El Hatillo Móvil, el cual lleva gran parte de dichas especialidades a los sectores más recónditos del muncipio, como las zona rurales de Turgua, Corralito y Los Naranjos, entre otros.