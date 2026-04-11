En un 12% reducen los incendios forestales en El Hatillo

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Unos 23 incendios de vegetación ha atendido protección Civil El Hatillo en los últimos tres meses del 2026. Según las estadísticas oficiales, en dicho municipio han alcanzado la cifra de disminución de incidentes de este tipo en un 12%.

Autoridades municipales anunciaron que ante la sequia, PC El Hatillo intensificó sus labores, lo que permitió el incremento significativo en la respuesta positiva ante eventos de dicha índole.

Durante el primer trimestre del 2026 la prevención fue reforzada, al implementar un plan de capacitación comunitario, con el cual se realizaron 26 talleres y cursos formativos, impactando positivamente en más de 600 hatillanos. “Con estos adiestramientos estamos fortaleciendo la red de prevención comunitaria en cada rincón del municipio. Nuestros equipos de Protección Civil se trasladan a diversos sectores para darles a los hatillanos los conocimientos necesarios para actuar ante cualquier adversidad o evento inesperado. Es así como los vecinos de La Unión y Sabaneta ahora cuentan con herramientas para actuar como primera línea, ante una situación inesperada”, indicó Fernando Melena, alcalde de El Hatillo.

El alcalde de la entidad, Fernando Melena, explicó que "sí comparamos con el 1er trimestre del 2025, se logró reducir en un 12%, la cantidad de incendios forestales; este es el resultado de una política pública de prevención, la cual seguiremos profundizando hasta minimizar al máximo estos eventos”, recalcó.

Cifras de prevención

Durante el primer trimestre del 2026, Protección Civil El Hatillo ofreció respuesta a 720 llamados de emergencia en todo el municipio, a través de equipos especializados que mantuvieron un despliegue constante tanto en zonas rurales como urbanas.

Además, el área prehospitalaria se consolidó como el servicio más solicitado, acumulando un total de 447 emergencias prehospitalarias atendidas. El desglose operativo incluye, entre otros procedimientos, 189 casos atendidos por los paramédicos de Protección Civil y 196 procedimientos de traslado a centros asistenciales, dentro de los cuales está el Ambulatorio Jesús Regetti. También se realizaron 42 labores de rescate y se ofreció auxilio en 19 colisiones vehiculares.

Por último, el alcalde Melena hizo un llamado a la ciudadanía para que "ante cualquier contingencia se comuniquen a través del 0212 311 POLI (7654) desde donde se canaliza toda la coordinación necesaria para actuar de manera efectiva y oportuna”, recalcó el Alcalde de El Hatillo.

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