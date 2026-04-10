Imágenes: Reportan incendio en un restaurante venezolano en Miami-Dade

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de bomberos de Miami-Dade acudió de emergencia a la calle 58 de Doral para sofocar un fuego desatado en el restaurante Francisca, incidente que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

El siniestro se reportó en horas de la tarde de este viernes 10 de abril. Según los informes técnicos, la emergencia fue atendida por múltiples unidades que lograron contener las llamas dentro del establecimiento, evitando que el calor o el fuego se extendieran a los locales adyacentes del centro comercial. Videos captados por transeúntes mostraron la salida de humo negro denso, factor que obligó a las autoridades a realizar labores de ventilación forzada una vez controlada la situación.

Respuesta operativa y daños en la zona

El despliegue de los bomberos permitió resguardar la integridad de los comercios cercanos, los cuales no sufrieron afectaciones estructurales según las evaluaciones preliminares. Aunque la magnitud del humo causó alarma entre los trabajadores y clientes del área, los cuerpos de socorro confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales durante el operativo de extinción.

Antecedentes de siniestros en la cadena

Este evento coincide con un incidente previo ocurrido hace pocas semanas en otra sede de la misma cadena de restaurantes en Miami, donde también se reportaron daños vinculados al área de la cocina. En ambos casos, las investigaciones se han centrado en los sistemas de extracción y cocción, típicos de este tipo de conceptos gastronómicos basados en el uso de carbón y brasas.

Estatus actual del local

Tras el control del fuego, el establecimiento permaneció cerrado para las labores de limpieza y la inspección obligatoria de los peritos de incendios, quienes determinarán la causa exacta de la combustión. El día de hoy el tráfico en los alrededores de la calle 58, que presentó restricciones momentáneas durante la llegada de las máquinas de bomberos, fue restablecido por la policía local poco después de finalizar las labores de enfriamiento.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube